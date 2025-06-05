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高考臨近紫底褲銷量漲10倍　「旗開得勝」旗袍爆單 (15:09)

內地高考周六（7日）起舉行，紫色內褲、旗袍、向日葵等寓意「高考成功」的普通話諧音商品成家長「寵兒」，銷量較平時暴漲10倍。

考生家長趙女士表示，其一家三口近日都穿上了紫色內褲，她自己還買了綠色旗袍，寓意「紫腚能行（指定能行）」「一路綠燈」。她說，雖然這不會對孩子成績有根本性影響，但在重要日子拿個好意頭也是一種美好的期待。

在購物平台上，一些日用品商家在商品宣傳和信息上做了設計。紫色的內褲店鋪標有考試專用「紫腚行」「高考內褲」「逢考必過」等廣告語。「這兩天下單的客戶特別多。」一家商店客服說，在該店鋪商品頁面顯示，該紫色內褲周銷量上漲10多倍。

旗袍則成媽媽們的主攻目標，「旗開得勝」的美好祝願讓不少店鋪生意暴漲，其中綠色銷量最高，寓意「一路綠燈」。線上服裝店客服表示，旗袍已經爆單，周銷量上漲了至少兩倍。另一家做線下旗袍批發店家也表示，最近來拿貨的客戶都會多進一些旗袍，批發量明顯增加。

成都春熙路旗袍專賣店店主陳女士表示，近期前來諮詢和購買旗袍的顧客數量明顯增加，以「高考生媽媽」為主。她們傾向選擇帶有吉祥寓意的顏色，比如紅色，象徵「鴻運當頭」，黃色代表「金榜題名」。另外帶有錦鯉、竹子等圖案的款式也頗受歡迎。其中一款墨綠色帶錦鯉花紋的旗袍為近期的熱賣款。（九派新聞/封面新聞） 

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