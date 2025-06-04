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王文濤：世貿應加強對單邊關稅監督 (08:36)

中國商務部長王文濤周二（3日）在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，會見世貿組織（WTO）總幹事伊維拉，雙方就全球貿易嚴峻形勢和世貿組織改革等議題深入交換意見。王文濤指出，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

王文濤表示，中方堅定維護多邊貿易體制，支持世貿組織在全球經濟治理中發揮更重要作用。中方主張聚焦發展維度，推動世貿組織第14屆部長級會議在農業、發展等領域取得成果。在推進世貿組織改革上，盡快恢復爭端解決機制正常運轉，探索更加靈活、高效和負責任的協商一致決策做法，推動漁業補貼、投資便利化、電子商務等協定盡快生效，並就貿易與環境、供應鏈韌性、人工智能等議題開展討論。

伊維拉表示，當前國際貿易動盪損害全球經濟增長，各方應管控雙邊貿易衝突，支持多邊貿易體制，促進世貿組織改革，推動世貿組織第14屆部長級會議取得成功。中方是多邊貿易體制的堅定維護者，期待中方在推進世貿組織改革上發揮更大作用。

會談結束後，王文濤與伊維拉簽署了新一期「中國項目」諒解備忘錄，以幫助發展中成員特別是最不發達國家更好融入多邊貿易體制。（中新社）

相關字詞﹕中國商務部 王文濤 世貿 伊維拉 法國 巴黎 謝夫喬維奇

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