廣東立法發展海洋經濟  支持發展深潛器、無人船艇 (23:54)

廣東省人大常委會法工委副主任余建紅記者會上表示，《条例》聚焦產業發展，推動建設現代海洋產業體系。

《條例》提出，引導支持電子信息企業向海洋領域拓展，加快物聯網、大數據、人工智能等技術在海洋領域的融合應用；推動海洋工程裝備製造業鞏固提升，支持發展深潛器、無人船艇、水下機器人等新型海洋裝備；組織開展海洋生物基因、功能性食品、生物活性物質、疫苗和海洋創新藥物等關鍵技術攻關，組織研究天然氣水合物開採關鍵技術；開展涉海空中交通、低空物流、全空間無人體系試點，支持有條件的地方在海島、濱海發展低空經濟新興消費項目。

余建紅表示，《條例》明確構建以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的協同創新體系，加強海洋科技創新平台和基礎設施建設，鼓勵涉海企業、高等學校、科研院所等單位成立海洋創新聯盟，加強行業共性關鍵技術研發和推廣應用；支持企業承擔海洋科技攻關項目，強化涉海科技型企業梯次培育機制；加強海洋高端裝備制造等關鍵核心技術攻關，支持涉海企業、高等學校、科研機構等圍繞科技前沿開展海洋領域基礎研究、應用研究和試驗。（羊城晚報）