明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

廣東立法發展海洋經濟  支持發展深潛器、無人船艇 (23:54)

廣東省人大常委會6月3日公告，日前通過的《廣東省促進海洋經濟高質量發展條例》（簡稱《條例》）自7月1日起實施，將支持有條件的地方建設現代海洋城市、發展新型海洋裝備製造等海洋高新產業、加強海洋生態環境保護、深化粵港澳交流合作、提升海洋服務業等。

廣東省人大常委會法工委副主任余建紅記者會上表示，《条例》聚焦產業發展，推動建設現代海洋產業體系。

《條例》提出，引導支持電子信息企業向海洋領域拓展，加快物聯網、大數據、人工智能等技術在海洋領域的融合應用；推動海洋工程裝備製造業鞏固提升，支持發展深潛器、無人船艇、水下機器人等新型海洋裝備；組織開展海洋生物基因、功能性食品、生物活性物質、疫苗和海洋創新藥物等關鍵技術攻關，組織研究天然氣水合物開採關鍵技術；開展涉海空中交通、低空物流、全空間無人體系試點，支持有條件的地方在海島、濱海發展低空經濟新興消費項目。

余建紅表示，《條例》明確構建以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的協同創新體系，加強海洋科技創新平台和基礎設施建設，鼓勵涉海企業、高等學校、科研院所等單位成立海洋創新聯盟，加強行業共性關鍵技術研發和推廣應用；支持企業承擔海洋科技攻關項目，強化涉海科技型企業梯次培育機制；加強海洋高端裝備制造等關鍵核心技術攻關，支持涉海企業、高等學校、科研機構等圍繞科技前沿開展海洋領域基礎研究、應用研究和試驗。（羊城晚報）

相關字詞﹕廣東海洋經濟 深潛器 無人船艇

上 / 下一篇新聞