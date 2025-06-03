台8人遊泰遭「整團賣」  獲釋婦：與藝人陳康岳關在一起 (19:34)

當時與沈女一起被騙的還有2名友人以及5名年輕人，「上了飛機他（組織方）就叫我們拍照，他可能是要認人，我們8個人不知道，就傻傻的（照辦），護照、手機，就把我們搜刮了。」

一行8人抵達曼谷一下機，就被押上車送往緬甸拘禁，過程中不能用台語溝通，否則被毆打。年輕人被帶到辦公室面試，進行「豬仔篩選」的階段，3名婦人被告知沒有「產值」，要求家屬交付贖金才能放人。

沈姓婦人：「說不能講台語，要講他們的國語，因為他們聽不懂我們的方言，年紀比較大是有不一樣的方式，就是把我們囚禁，等家人來賠付贖金，那比較年輕的就賣到園區。」

沈姓婦人的朋友分別以40萬元新台幣（約10.6萬港元）以及65萬元新台幣（約17.3萬港元）的贖金回台，剩她獨自一人在異國，直到2月18日和台中商演歌手陳康岳關在一起，陳康岳見她是台灣人，順便把她救回去。

8名「豬仔」中，5名年輕人的年紀在35歲以下，另外3人陳女、胡女、沈女，年齡介乎五六十歲。

陳康岳去年9月赴泰國後失聯，就押至緬甸詐騙園區，期間被轉賣20次，最終才找到機會聯繫台灣好友求救，事件曝光後，緬甸軍閥人員放走陳康岳，他今年3月搭飛機回台，沈女同機返抵。

陳康岳6月3日在社交平台寫下「一個一個瓦解，一個都別想跑」回應事件。

台灣台中刑事局宣布日前破獲人口販賣集團，25歲的張姓主犯以銀行開戶領取高薪為由，誘騙3名婦人以及5名年輕人到泰國去。（東森新聞、TVBS、自由時報）