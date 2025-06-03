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中國駐日使館：達賴喇嘛活佛轉世應遵守法律遵循歷史定制 (16:49)

針對日媒近日報道，「西藏流亡政府」人員其指責中國治藏政策，稱十四世達賴繼任者將轉世在「自由世界」，呼籲各國對華施壓。駐日本大使館發言人昨天（2日）就此表示，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。

駐日本大使館發言人稱，所謂「西藏流亡政府」是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違反中國憲法和法律的非法組織，世界上沒有任何國家予以承認。十四世達賴和所謂「西藏流亡政府」根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

發言人表示，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲。達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定，已經有幾百年歷史。十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批準繼位的。中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務。

發言人又稱，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏經濟蓬勃發展，社會穩定，文化繁榮，人民生活不斷改善，這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀注定失敗。

（「中國駐日本大使館」微信公眾號）

相關字詞﹕達賴喇嘛 活佛 轉世 自由世界 大使館

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