全國工商聯汽車經銷商商會發「反內捲」倡議  車企不得向經銷商轉嫁庫存 (16:05)

一，全行業應以中國汽車產業實現高質量發展大局為重，嚴格遵守公平競爭原則，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為；

二，關注品牌形象，防止因頻繁調整銷售政策和產品銷售價格，增加經銷商銷售難度，影響品牌在消費者中的形象；

三，改善汽車經銷商的生存狀況，堅持以銷定產，合理制定企業年度生產目標和經銷商銷售目標，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，切實降低經銷商庫存水平；糾治進銷價格倒掛問題，及時向經銷商返利，縮短經銷商回款周期，合理確定試駕車數量，減輕經銷商流動性資金壓力。

四，優化商務政策，合理制定經銷商考核指標，慎用罰款手段，不以考核為手段脅迫經銷商完成相應指標任務；

五，完善退網機制，不得以優化網絡渠道名義脅迫經銷商退網閉店，對確需退網閉店的經銷商應給予相應補償。

倡議提到，在以無序的「價格戰」為主要表現形式的「內捲式」競爭影響下，行業整體盈利水平呈現下降趨勢。在當前行業市場形勢影響下，汽車經銷行業同樣受到嚴重影響和衝擊，面臨經營壓力加大、盈利能力降低、車輛庫存偏高、流動資金緊張等一系列問題，對行業持續、健康發展帶來嚴重影響。特別是今年二季度以來，在新一輪「價格戰」等影響下，廣大汽車經銷商面臨的形勢更加嚴峻。（全國工商聯汽車經銷商商會微信公號）