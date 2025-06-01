中紀委通報兩宗黨員幹部違規吃喝致死案 (20:14)

其中，第一宗是湖北省黃岡市黃梅縣有關黨員幹部違規吃喝問題，造成統戰部部長羅盤軍飲酒後死亡。第二宗是安徽省安慶市宿松縣千嶺鄉黨政領導班子成員等違規吃喝問題，千嶺鄉黨委副書記吳行舟因飲酒過量，翌日凌晨因胃內容物返流窒息死亡。

中紀委表示，這次學習教育把集中整治違規吃喝作為一項重要任務，提出明確要求。上述黨員幹部一邊參加學習教育，一邊帶頭頂風組織和參與違規吃喝，甚至領導班子全體成員違規吃喝，搞「小圈子」、「小團體」，事後還不同程度存在瞞報問題，表明這些黨員幹部思想上極不重視，政治上極不清醒，紀法觀念、責任意識極其淡薄，對中央八項規定精神置若罔聞，毫無敬畏戒懼之心，對黨中央部署開展學習教育陽奉陰違，我行我素；表明一些地方和單位全面從嚴治黨主體責任、監督責任缺失，嚴的氛圍還沒有真正形成；表明違規吃喝的歪風陋習在一些地方和單位禁而未絕、存在反彈回潮跡象，必須響鼓重錘、猛擊一掌。

（新華社）