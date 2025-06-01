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孫中山長孫女孫穗瑛美國逝世　享年103歲 (15:20)

孫中山長孫女孫穗瑛3月24日在美國去世，享年103歲。近日家人為孫穗瑛在美國加州舉辦追思會。

孫穗瑛1922年1月16日出生於廣州，父親是孫中山長子、時任廣州市長孫科，母親為陳淑英。孫穗瑛的兩名兄長孫治平、孫治強，以及妹妹孫穗華此前均已辭世。

童年時代，孫穗瑛因時局動蕩、傷寒疫情等原因輾轉於廣州及上海之間，又因日軍侵略而移居重慶、香港。她十多歲時，因孫科任職外交官，隨家人足迹遍及全球多地，屢次為避戰火而倉促遷移。她曾就讀於廣州、上海、香港及巴黎多所學校，更曾隨父親出訪莫斯科。

1941年，孫穗瑛赴美進入加州Mills College學院求學，後轉學至Wellesley學院，1945年獲得學士學位。同年，第二次世界大戰結束，聯合國宣告成立。她的第一份工作是在聯合國擔任中國代表團一名華人代表的秘書，負責文件翻譯、文書撰寫、參加會議和記錄等工作。1947年，孫穗瑛與林達文在上海締結連理，婚後在紐約工作並組建家庭。她與林達文的婚姻維持了66年，2013年丈夫離世。

孫穗瑛與宋慶齡的感情深厚而親密，宋慶齡更像是她的第二個母親，而不是繼祖母。在1949年10月25日寫給宋慶齡的一封信中，孫穗瑛表示，希望回到中國，盡己所能為祖國和人民效力，無論以何種方式。自那以後，她經常回到中國，看望宋慶齡，並伴隨她度過人生最後時刻。此外，孫穗瑛也是美國宋慶齡基金會發起人之一。

孫穗瑛和妹妹孫穗華生前都十分關心家鄉中山市的發展，多次回國探親，無償捐贈大批文物。兩人於2016年6月被廣東省文物保護基金會評選為「2016年度廣東省文化遺產保護突出貢獻人物」，同年11月榮獲中山市政府授予「中山市榮譽市民」稱號，2018年10月被中國文物保護基金會評選為第十屆「薪火相傳——文化遺產築夢者傑出個人」。（中山日報）

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