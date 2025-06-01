中指研究院：內地城市新建住宅價上漲　二手房價下跌 (12:28)

數據顯示，5月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,815元（人民幣，下同），環比上漲0.30%，同比上漲2.56%。100個城市二手住宅平均價格為每平方米13,794元，環比下跌0.71%，同比下跌7.24%。

分析認為，新建住宅方面，5月市場延續分化態勢，核心城市優質改善項目入市帶動成交保持一定活躍度，而一些存量項目去化壓力較大，價格承壓，整體來看，在核心城市帶動下，5月百城新建住宅價格環比保持結構性上漲。二手住宅方面，當月市場成交量環比有所回落，「以價換量」仍主導市場，5月百城二手房價格環比跌幅略微擴大。

中指研究院分析稱，整體來看，當前金融加力穩樓市，5月初一攬子金融政策出台後，住房公積金貸款利率及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）均有下調，進一步降低購房成本，支持居民住房需求。6月份房地產相關政策預計保持寬鬆基調；市場持續恢復關鍵在於使用專項債收儲土地、存量商品房，以及城中村改造等的落實進展。同時，隨着年中銷售節點來臨，房企推盤節奏及促銷力度或將加大，核心城市市場有望保持修復，但各城市之間、新老項目之間分化行情或仍將延續。（中新社）