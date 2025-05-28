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台網紅「館長」高調訪陸開直播　國台辦歡迎稱「可以像在自己家」 (14:24)

台網紅「館長」陳之漢周日（25日）高調宣布往中國大陸當「和平大使」，並且會全程開直播。國台辦發言人陳斌華今天（28日）指出，歡迎台灣網紅等廣大台灣民眾到大陸走走看看，並指這次大陸行一定會順利順心。

陳斌華表示，大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣民眾來大陸走走看看，「飽覽祖國大好河山，品嘗各地特色美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活」。他說，要基於善意、實事求是地向兩岸受眾分享自身的所見所聞，增進兩岸民眾彼此了解。

陳斌華還說，館長此次大陸之行一定會順利順心。只要遵紀守法，台灣民眾來大陸完全可以像在自己家一樣輕輕鬆鬆，並且會發現大陸是美好的、先進的、安全的；大陸民眾是善良、熱情的、親切的。「只要來過一次，一定還想再來」。

 「館長」稱此行沒有政治目的，不過另一網紅八炯周二（27日）晚間公布一段錄音檔，指出浙江省統戰部官員曾主動提到「館長」在義烏做跨境電商；「館長」則在直播中反擊八炯，提到自己根本沒有台胞證，如何去義烏做電商。

陳斌華在記者會上批評八炯，稱「民進黨當局」堅持台獨分裂立場，操弄抗中反中，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，傷害兩岸民眾感情和利益，必會遭到兩岸民眾反對。對於配合「民進黨當局」迫害台灣民眾的「台獨打手」，像是八炯，大陸會終生追責，依法嚴懲。（中央社）

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