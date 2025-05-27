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違背政治原則涉貪腐   海口市委原書記羅增斌遭「雙開」 (16:06)

中央紀委國家監委網站今(27日)通報， 經中共中央批准，中央紀委國家監委對海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予羅增斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報顯示，羅增斌也被終止中共二十大代表、海南省第八次黨代會代表、海口市第十四次黨代會代表資格。

中紀委國家監委的通報稱，經查，羅增斌違背「兩個維護」政治原則，政績觀錯位，貫徹黨中央重大決策部署不堅決、打折扣，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神；違反組織原則，違規選拔任用幹部；廉潔底線失守，搞權色交易；家風不正，對家人失管失教；目無法紀、政商勾連、毫無敬畏，通過親屬等大肆收錢斂財等。

羅增斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，羅增斌生於1967年10月，四川蒼溪人。其參加工作後，曾長期在四川工作，先後在四川省林業廳、廣安市、巴中市及綿陽市等政府部門任職。2022年初，從四川省委常委、綿陽市委書記調任海南省委常委、海口市委書記。去年底，因涉嫌嚴重違紀違法落馬受查。 

（綜合報道）

相關字詞﹕中紀委 海口 開除黨籍 貪腐

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