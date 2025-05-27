廣州科技公司遭網絡攻擊　公安：台灣民進黨收買黑客組織所為 (09:40)

廣州市公安局天河區分局發布警情通報稱，根據警方調查掌握，該台灣黑客組織近年頻繁利用公開網絡資產探測平台，針對大陸10餘個省份的1000餘個重要網絡系統（涉及軍工、能源、水電、交通、政府等）開展大規模網絡資產探查，搜集相關系統基礎資訊和技術情報，並通過大範圍發送釣魚郵件、公開漏洞利用、密碼暴力破解、自製簡易木馬程式等手法實施了多輪次網絡攻擊。 去年以來，該台灣黑客組織針對大陸境內目標的攻擊規模和攻擊頻次均有明顯提升，騷擾破壞意圖明顯，用心極其險惡。

技術專家稱，該台灣黑客組織的技術水平整體較低，攻擊手法簡單粗暴，攻擊範圍較廣，多次被內地網路防護系統監測發現。 其自製網路木馬程式程式設計水準低下，留下多處可被反向追蹤的犯罪線索，為警方查明犯罪事實、鎖定犯罪嫌疑人及其上網地點提供了有利條件。

技術分析顯示，雖然其頻繁利用VPN代理、境外雲主機和傀儡機等網絡資產，通過大量來自美國、法國、韓國、日本、荷蘭、以色列、波蘭等國家的IP位址實施網絡攻擊，意圖掩蓋其真實攻擊來源，但通過網絡偵查調查不難查清該黑客組織實施網絡攻擊犯罪的整個過程及其真實意圖。（新華社）