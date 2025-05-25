李強：中國經濟展現出強勁內在驅動力　蘊含巨大增量空間 (09:28)

李強表示，今年是中國印尼建交75周年，也是萬隆會議舉行70周年。70多年前，世界處在一個歷史十字路口。在全球充滿紛爭和對立背景下，中國、印尼等亞非國家齊聚萬隆，形成團結、友誼、合作的萬隆精神，為促進南南合作，推動世界局勢朝着正確方向發展，發揮重大作用。70多年後的今天，世界再次處於重要的十字路口。國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升，霸凌行徑增多，萬隆精神時代價值更加凸顯。我們要順應歷史前進大勢，堅持求同存異、和平共處，以協商化解分歧，以合作促進共贏，實現共建共享的發展繁榮。

李強指出，中國和印尼始終秉持萬隆精神，開展全方位務實合作。近些年，在兩國元首的戰略引領下，中國印尼合作不斷邁上新台階。雙邊貿易擴量提質，雙向投資快速增長，重大項目成效顯著，雙方經貿合作的紐帶愈拉愈緊，實實在在惠及兩國企業和人民，為世界經濟注入更多確定性。

李強強調，今年以來，中國經濟在外部挑戰增多背景下實現較快增長，展現出強勁內在驅動力，同時蘊含巨大增量空間。一是需求釋放的增量空間。中國正在實施擴大內需戰略，開展提振消費專項行動，超大規模市場潛力將源源不斷釋放。二是科技賦能的增量空間。中國在科技創新領域不斷突破，人工智能、機器人、生物醫藥等加速賦能千行百業，將為各國企業帶來更多創新和投資合作機會。三是產業升級的增量空間。中國正在大力推進製造業高端化、智能化、綠色化轉型，有序擴大海外投資，將與各國共同提升產供鏈水平和效益。

中國願與包括印尼在內的各國共享增量空間和發展機遇，將堅定不移擴大開放，為外國企業來華投資興業營造更好環境。希望中印尼工商界加強對接、積極行動，做大合作蛋糕，加強產業融合，維護自由貿易，促進兩國各領域合作結出更多碩果。（新華社）

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