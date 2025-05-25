李強：中國經濟展現出強勁內在驅動力　蘊含巨大增量空間 (09:28)

國務院總理李強昨晚（24日）在印尼雅加達與印尼總統普拉博沃共同出席中國印尼工商界晚宴並致辭。兩國約200名工商界代表參加。李強稱，中國經濟在外部挑戰增多背景下實現較快增長，展現出強勁內在驅動力，同時蘊含巨大增量空間。
李強表示，今年是中國印尼建交75周年，也是萬隆會議舉行70周年。70多年前，世界處在一個歷史十字路口。在全球充滿紛爭和對立背景下，中國、印尼等亞非國家齊聚萬隆，形成團結、友誼、合作的萬隆精神，為促進南南合作，推動世界局勢朝着正確方向發展，發揮重大作用。70多年後的今天，世界再次處於重要的十字路口。國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升，霸凌行徑增多，萬隆精神時代價值更加凸顯。我們要順應歷史前進大勢，堅持求同存異、和平共處，以協商化解分歧，以合作促進共贏，實現共建共享的發展繁榮。
李強指出，中國和印尼始終秉持萬隆精神，開展全方位務實合作。近些年，在兩國元首的戰略引領下，中國印尼合作不斷邁上新台階。雙邊貿易擴量提質，雙向投資快速增長，重大項目成效顯著，雙方經貿合作的紐帶愈拉愈緊，實實在在惠及兩國企業和人民，為世界經濟注入更多確定性。
李強強調，今年以來，中國經濟在外部挑戰增多背景下實現較快增長，展現出強勁內在驅動力，同時蘊含巨大增量空間。一是需求釋放的增量空間。中國正在實施擴大內需戰略，開展提振消費專項行動，超大規模市場潛力將源源不斷釋放。二是科技賦能的增量空間。中國在科技創新領域不斷突破，人工智能、機器人、生物醫藥等加速賦能千行百業，將為各國企業帶來更多創新和投資合作機會。三是產業升級的增量空間。中國正在大力推進製造業高端化、智能化、綠色化轉型，有序擴大海外投資，將與各國共同提升產供鏈水平和效益。
中國願與包括印尼在內的各國共享增量空間和發展機遇，將堅定不移擴大開放，為外國企業來華投資興業營造更好環境。希望中印尼工商界加強對接、積極行動，做大合作蛋糕，加強產業融合，維護自由貿易，促進兩國各領域合作結出更多碩果。（新華社）
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