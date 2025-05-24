滬警打擊遊戲非法外掛產業  多地拘12人 (16:56)

一般而言，遊戲外掛指輔助玩家的程式或軟件，甚至針對某款電子遊戲而編寫、能夠修改遊戲程式。警方指出，涉案外掛開發者多具備較強電腦能力，擅長利用簡易編程工具生成外掛源代碼，並通過非官方驗證平台生成卡密牟利。部分團伙甚至侵入遊戲服務器底層修改數據，技術危害性進一步升級。

2024年8月，靜安區一家網絡公司報案稱，其旗下一款熱門射擊類手機遊戲中頻繁出現外掛軟件，公司損失嚴重。靜安警方專案組排查發現一款名為「熊貓」的外掛軟件使用人數超2000人，包含「人物透視」等作弊功能，技術隱蔽性極強。警方通過逆向拆解外掛程式，鎖定開發者紀某，並於2024年9月將其抓獲。

此後，警方繼續擴線深挖，發現「煙花」、「司馬」、「hey」、「燈籠」等多款外掛軟件，涉案團伙分散在全國7省10市，成員通過境外聊天工具勾連，形成「製作者—代理—買家」的銷售鏈條。

2025年4月，警方分赴雲南、深圳、浙江等地將項某團伙一網打盡。（澎湃新聞）