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張學友演唱會撞期高考遭家長促延期  東莞官方：唱考不相干 (20:33)

香港歌手張學友巡迴演唱會東莞站確定於6月6日至6月8日舉行，地點在廣東東莞銀行籃球中心。由於因為演唱會有兩天時間正好與2025年高考時間「重合」，附近又有其中一個考場，引發考生家長投訴，要求演唱會延期。

東莞市文化廣電旅遊體育局5月22日回應稱，首先，張學友演唱會的開始時間為晚上7時半，時長約為2.5小時；6月7日和8日的高考開考時間為上午9時，結束時間為下午5時。演唱會舉辦的時段和高考考試的時段沒有重合。

其次，演唱會場地東莞籃球中心是一個封閉的室內場館，離場館最近的高考考點東莞市第六高級中學直線距離約有1.6公里。經現場測試，並結合籃球中心以往舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

另外，高考考生赴考及返回基本都由學校集中組織，並全程由交警護送；演唱會開始時，高考當天的考試已經結束。

5月22日，東莞市招生辦公室也表示，市政府對此很重視，召集相關部門已開過多次專門會議，也做了一些相對應的保障措施，確保不對考生產生影響。

官方回應後，仍有市民及網民多番要求演唱會延期，5月23日相關話題衝上微博熱搜榜。有家長稱，會有很多粉絲是從全國各地趕來，造成周邊的的酒店爆滿（內地家長習慣開房給高考生休息），粉絲亦會下午就到場地附近打卡，人多還影響手機信號。有網民認為家長過於緊張，亦有網民稱人生只有一次高考，演唱會可以有很多場，呼籲張學友三思。（綜合報道）

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