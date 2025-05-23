胡錫進：「哈佛蒙難」標誌美陷空前思想混亂  國人應「圍觀」 (18:38)

文章指出，美國是個非常多元且各種力量複雜博弈達成平衡的國家，哈佛可以看成美國多元文化以自由主義方式形成秩序和共識的中樞之一，「哈佛精神」遭到重擊，並在垂死線上掙扎，的確是美國整個國家陷入空前思想混亂的標誌。

「各國都會有一些知識分子將哈佛視為精神家園的一角」，文章表示，哈佛的確屬於美國軟實力的優質資產，它在無形中維護、擴散美國的利益；但哈佛對人類社會的整體作用無疑是正面的，其貢獻的基本面也是積極的。「而特朗普政府在世人中的形像與哈佛形像相比，不知道差了多少條街」。

文章認為，「說到底，『哈佛蒙難』是美國的事，中國人的第一個正常姿態還是圍觀」，相信很多在美中國留學生和他們的家長正在變得愈來愈謹慎，有去美國留學打算的學生和他們的家長更會如此。「美國對中國學生的各種騷擾在增加，與國內一些人製造不利於留學生的輿論形成了某種對流，這是否意味着整個留學的吸引力會下降呢？」文章強調，留學可以極大開拓人生視野，在認知的底層增加中國文化圈以外的新鮮材料，對一生總體上是有好處的事情。

胡錫進最後指出，不要因為外部的一點波瀾輕易貶低出國留學對青年學子的積極意義，同時也不要誇大、神化留學的價值。（胡錫進微博帳號）