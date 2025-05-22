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2025年5月22日星期四
副外長馬朝旭會見澳洲駐華大使交換兩國關係意見
(23:07)
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中國外交部網站5月22日通報，中國外交部副部長馬朝旭5月21日會見澳洲駐華大使吉思德，就推進中澳關係發展交換意見。（中國外交部網站）
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馬朝旭
澳洲大使
中澳關係
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