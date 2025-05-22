戴「百萬耳環」女星黃楊鈿甜  前公務員父親被立案調查 (18:06)

四川雅安聯合工作組5月22日通報，針對網絡反映內地女星黃楊鈿甜「天價耳環」風波，黃楊鈿甜的前公務員父親楊偉在雅安工作期間涉嫌違規經商辦企業問題，在參加公開招錄公務員考試和工作期間涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題。對涉嫌違法違規問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。
通報稱，楊偉未經手地震災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。
17歲女星黃楊鈿甜日前社交平台曬出一組「成人禮」相片，被網民發現佩戴的祖母綠耳環款式是英國珠寶品牌GRAFF經典系列，價值約230萬元（人民幣，下同），隨後愈來愈多人「挖出」其家庭背景：父親楊偉曾任四川雅安市負責招投標工作的公務員，還負責過雅安地震重建的招標項目，近年離職經商，家庭生活奢侈富貴。事件發酵多日，楊偉發文澄清「耳環不是正品」，又稱從未涉足雅安災後重建等，惟無法平息質疑聲浪，網民要求當局明確回覆。
由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的雅安市聯合工作組在通報中還提到，楊偉在雅安市投資促進局工作期間，主要負責招商引資網絡平台管理、信息服務等工作。雅安市投資促進局通過官方平台發布的招商引資項目中，楊偉作為招商項目聯系人的有1個，為估算投資7億元人民幣的滎經縣雲峰山4A級景區開發招商項目，該項目最終沒有招引到投資商。（綜合報道）