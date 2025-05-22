戴「百萬耳環」女星黃楊鈿甜  前公務員父親被立案調查 (18:06)

通報稱，楊偉未經手地震災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。

17歲女星黃楊鈿甜日前社交平台曬出一組「成人禮」相片，被網民發現佩戴的祖母綠耳環款式是英國珠寶品牌GRAFF經典系列，價值約230萬元（人民幣，下同），隨後愈來愈多人「挖出」其家庭背景：父親楊偉曾任四川雅安市負責招投標工作的公務員，還負責過雅安地震重建的招標項目，近年離職經商，家庭生活奢侈富貴。事件發酵多日，楊偉發文澄清「耳環不是正品」，又稱從未涉足雅安災後重建等，惟無法平息質疑聲浪，網民要求當局明確回覆。

由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的雅安市聯合工作組在通報中還提到，楊偉在雅安市投資促進局工作期間，主要負責招商引資網絡平台管理、信息服務等工作。雅安市投資促進局通過官方平台發布的招商引資項目中，楊偉作為招商項目聯系人的有1個，為估算投資7億元人民幣的滎經縣雲峰山4A級景區開發招商項目，該項目最終沒有招引到投資商。（綜合報道）