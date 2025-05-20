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回應賴清德520講話  國台辦：認同一個中國才有協商對話基礎 (20:55)

針對台灣領導人賴清德5月20日在台北總統府發表就職一周年講話以及接受媒體採訪發表的言論，大陸國台辦發言人陳斌華回應表示，停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。

陳斌華指出，「台獨」分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。他說，賴清德的講話一方面仍然堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染「大陸威脅」，延續「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟「脫鈎斷鏈」，推進「17項因應策略」，阻撓限制兩岸交流合作；另一方面又惺惺作態，宣稱願在「對等尊嚴」的前提下，與大陸進行交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話。「這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。」

賴清德當天的講話提到，台灣當局「整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們所珍視的自由民主生活方式」。他講話後接受採訪時表示堅定追求和平，「侵略者才是和平破壞者」，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與大陸交流合作。

此外，賴清德接受「NTV日本電視台」《NEWS ZERO》節目主持人櫻井翔及「讀賣電視台」上海支局長渡辺容代專訪，表示大陸企圖改變全球以規則為基礎的世界秩序，如果台灣被侵略，全球供應鏈也會中斷。他說，因此，台灣會強化防衛力量，靠備戰來避戰，達成追求和平的目標。

賴清德在專訪中並提到，台灣發展無人機是基於國安與產業需要，並期盼台日共同合作，重申「中國的威脅是國際問題，希望能尋求美國、日本等民主陣營，共同阻止中國發動戰爭」。（綜合報道）

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