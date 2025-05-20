大學生跌入學校化糞池遇難   同學：上面鋪草皮 (17:42)

遇難者的同學表示，當時剛上完體育課，遇難者和另一名同學一起去歸還器材，在學校操場旁的籃球場邊不慎掉進化糞池，「學校用板子蓋住了，上面是一層草皮，看不到井蓋。」另有學生指出，蓋住化糞池的木板已經腐化掉了，一踩就塌。

遇難學生的父親張先生今年62歲，他表示目前家屬正在和校方溝通。張先生在學校事發現場也看到，化糞池沒有正常井蓋，上面僅搭了一些木板和磚頭，周圍鋪了一些草皮，旁邊沒有任何警示標識。

遇難的男生就讀大學一年級 ，來自重慶對外經貿學院的外語外貿學院。

湖北今天律師事務所資深刑事律師付成晨表示，一個在讀大學生掉進校園內的化糞池不幸去世，這是典型的民事侵權責任事故。根據《民法典》等法律法規，學生處於學校的管理之下，學校是學生的安保義務人，學校有義務在能力範圍內保障學生的生命安全。學校作為校園安全的第一責任人，需要對此事承擔主要責任。（封面新聞、極目新聞、九派新聞）