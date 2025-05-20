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習近平：面對複雜外部環境要堅定信心 (15:46)

國家主席習近平5月19日至20日先後到河南洛陽、鄭州考察調研時表示，面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

習近平強調，要高度重視法治和誠信建設，發揮好法治對社會治理的規範和保障作用，加強誠實守信的價值引導，提高政府誠信、企業誠信、社會誠信水平；要盯牢風險隱患排查和治理，強化社會治安整體防控，有效防範化解重點領域風險，切實維護社會和諧穩定。

習近平指出，開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，是今年黨建工作的重點任務，要切實把作風硬要求變成硬措施、讓鐵規矩長出鐵牙齒，確保學有質量、查有力度、改有成效。

習近平強調，今年以來，我國一些地區出現旱情，有的還在持續，相關部門要密切配合，加強用水調度，確保城鄉居民供水和農業灌溉需求；有旱就可能有澇，要嚴防旱澇急轉。

19日下午，習近平到洛陽軸承集團股份有限公司、白馬寺、龍門石窟考察。他說，製造業是國民經濟的重要支柱，推進中國式現代化必須保持製造業優勢合理比重；現代製造業離不開科技賦能，要大力加強技術攻關，走自主創新的發展路子。

在始建於東漢年間的白馬寺，習近平指出，白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程，「歷史證明，堅持我國宗教中國化方向是完全正確的，要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應。」（新華社）

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