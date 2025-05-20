明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

新北私家車高速闖紅燈釀3死12留醫  78歲肇事司機重傷待查（多圖） (01:41)

台灣新北市三峽區北大國民小學外5月19日下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕私家車高速闖紅燈，造成3人遇難、12人受傷留院，死者是兩名中學女生、1名40歲女子；傷者中，12歲張姓女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。

新北地方檢察署指出，已指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽警分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過。涉嫌肇事余姓司機仍在亞東醫院手術，他除了嚴重氣血胸，還有腹內臟器傷害，手術後將轉深切治療部，檢調將等意識清醒後釐清。

新北市政府警察局三峽分局還原事發過程，余翁當天下午4時許駕駛私家車沿國成街往復興路方向，於上述路口衝紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分為「行人保護時相」啟動，四面交通燈全紅燈狀況。

警方指出，肇事車擦撞路口3輛電單車、1輛單車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。三峽警分局長劉文雄受訪表示，余翁經醫院初步檢查，無酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。

校內多名學生因這宗嚴重事故死傷的三峽國民中學呼籲，全體師生與社會各界共同為傷者祈福，期盼學生平安康復，早日回到校園。學校20日啟動校內輔導機制，針對學生、家長與教職員工進行心理支持與創傷危機處理。

新北市政府社會局表示，除死者1萬元新台幣、傷者5000元新台幣慰問金外，死亡者會發意外救助金15萬元新台幣，如果具有中低收入則為30萬元新台幣，低收入則為50萬元新台幣。

台北總統府表示，賴清德聞訊後感到震驚且痛心，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬。賴清德與行政院長卓榮泰晚間分別前往3家醫院探視傷者、慰問家屬。新北市長侯友宜晚間抵恩主公醫院探視後說，已責成警方成立專案小組調查，釐清相關肇事責任。（中央社）

 

相關字詞﹕新北 車撞人 台灣 編輯推介

上 / 下一篇新聞