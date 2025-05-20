新北私家車高速闖紅燈釀3死12留醫  78歲肇事司機重傷待查（多圖） (01:41)

新北地方檢察署指出，已指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽警分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過。涉嫌肇事余姓司機仍在亞東醫院手術，他除了嚴重氣血胸，還有腹內臟器傷害，手術後將轉深切治療部，檢調將等意識清醒後釐清。

新北市政府警察局三峽分局還原事發過程，余翁當天下午4時許駕駛私家車沿國成街往復興路方向，於上述路口衝紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分為「行人保護時相」啟動，四面交通燈全紅燈狀況。

警方指出，肇事車擦撞路口3輛電單車、1輛單車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。三峽警分局長劉文雄受訪表示，余翁經醫院初步檢查，無酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。

校內多名學生因這宗嚴重事故死傷的三峽國民中學呼籲，全體師生與社會各界共同為傷者祈福，期盼學生平安康復，早日回到校園。學校20日啟動校內輔導機制，針對學生、家長與教職員工進行心理支持與創傷危機處理。

新北市政府社會局表示，除死者1萬元新台幣、傷者5000元新台幣慰問金外，死亡者會發意外救助金15萬元新台幣，如果具有中低收入則為30萬元新台幣，低收入則為50萬元新台幣。

台北總統府表示，賴清德聞訊後感到震驚且痛心，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬。賴清德與行政院長卓榮泰晚間分別前往3家醫院探視傷者、慰問家屬。新北市長侯友宜晚間抵恩主公醫院探視後說，已責成警方成立專案小組調查，釐清相關肇事責任。（中央社）