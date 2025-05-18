新疆多地現不明飛行物　氣象局稱不是氣象衛星 (14:29)

烏魯木齊網友xerman稱，當晚10時56分，他和朋友正從昌吉回烏魯木齊市的路上。天空突然出現一個非常亮的物體，「差不多和月亮一樣亮，起初以為就是月亮，那種細細的月亮，但是後來變形了，變成中間是圓形，上下扇子形狀的亮點」。據xerman所述，該飛行物開始時飛行得很緩慢，他們開車追了一會兒，想要看個究竟，幾分鐘後，飛行物突然加速，幾秒內就消失不見了。

另一名網友森林狼表示，當晚10時50分許，烏魯木齊上空出現一個看不清什麼形狀的飛行物，但能確定它是由上下兩部分非常亮的結構組成，中間有很明顯分界線。該飛行物開始是慢悠悠地飛，後來突然提速就看不見了。

新疆阿勒泰地區、伊犁、克拉瑪依市白堿灘區也有網友拍攝視頻表示，出現類似不明飛行物。數據顯示，烏魯木齊、阿勒泰、伊犁三地相隔數百公里，但三地拍攝者聲稱發現不明飛行物的時間卻僅間隔幾分鐘。

克拉瑪依市白堿灘區市民周軍表示，不明飛行物的光明顯不是無人機或其他飛行物的光。（新疆日報）

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