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中國衛星導航產業總產值5758億元人民幣 (11:18)

今日（18日）在北京發布的《2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2024年中國衛星導航與位置服務產業總產值達5758億元人民幣（約6241億港元），同比增長7.39%；衛星導航專利申請總量累計突破12.9萬件，繼續保持全球領先。

中國衛星導航定位協會會長于賢成在白皮書發布會表示，2024年中國衛星導航與位置服務產業直接相關的芯片、算法、終端設備等核心產值達1699億元人民幣（約1841億港元），衍生帶動形成的關聯產值達4059億元人民幣（約4399億港元），相關領域企事業單位總數量已接近2萬家，從業人員總數近百萬。

截至2024年末，全國約2.88億部智能手機支持北斗定位功能；高精度車道級導航覆蓋全國99%以上的城市和鄉鎮道路，日均提供位置服務超1萬億次、日均導航服務總里程超40億公里；賦能全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試，保障智能輔助駕駛等應用。

中位協北斗時空技術研究院院長李冬航說，北斗系統正加快國際化步伐，相關服務及產品目前已出口到140多個國家和地區。據悉，作為聯合國認可的全球衛星導航系統核心供應商，北斗系統全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系。尼日利亞、突尼斯、塞內加爾、喀麥隆、吉布提等30多個非洲國家已建設北斗CORS站，為當地水利、交通、農業、氣象監測等領域提供高精度位置服務。南美洲秘魯錢凱港成為首個應用「5G＋北斗高精度定位＋AI」的智慧港口。

據專業機構測算，目前中國低空經濟規模已超過5000億元人民幣（約5419億港元），2030年有望達到2萬億元人民幣（約2.17萬億港元）。于賢成表示，高精度定位與導航服務是低空經濟的核心支撐。北斗系統將加速與5G通信、人工智能等前沿技術融合，在低空交通、低空物流、低空文旅、城市管理等領域發揮更大效能。（新華社）

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