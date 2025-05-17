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上海科技節 科學家偕機械人走紅毯 (18:04)

2025上海科技節5月17日在張江科學會堂拉開帷幕，按慣例舉行的「科學家走紅毯」儀式今年增添了三款人形機械人，包括上海傅利葉公司研發的GR-2和N1機械人，以及上海智元公司研發的「遠征A2」機械人。

走紅毯的30多位科學家，包括中國科學院院士蒲慕明、中國科學院外籍院士袁鈞瑛、上海航天技術研究院科技委常委張玉花、國際科技傳播學會主席趙淑京等，星光熠熠，涵蓋基礎研究、前沿技術、科技傳播等維度。

嘉賓走紅毯期間，現場運用人工智能和擴展現實（XR）等技術，讓這場儀式「虛實融合」。

在張江科學會堂的穹頂廣場，一塊大屏幕上呈現出科技與藝術融合的虛擬空間。

科技節主辦方為每位嘉賓定製「AI紅毯」，利用動作捕捉和交互技術，將現場採集到的嘉賓運動數據投射到「AI紅毯」上。蒲慕明、袁鈞瑛兩位院士走到紅毯中央時，遇到了大模型生成的年輕時的自己，並與年輕時的自己擁抱。

三個人形機械人則與本公司高層一起走上紅毯。傅利葉研發的GR-2通用人形機械人，和N1開源人形機械人步履穩健，還在紅毯上向觀眾揮手致意。

「遠征A2」機械人走上紅毯後，還打了一套太極拳，一邊用語音介紹太極拳，一邊擺動雙臂，打出多個招式。（上觀新聞）

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