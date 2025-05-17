美國歸還中國國寶級戰國帛書 (16:49)

兩卷帛書1942年在湖南長沙子彈庫楚墓被盜掘出土，因此稱為「子彈庫帛書」，內容分別記述四時十二月的宜忌、攻城守城的宜忌，為迄今發現時代最早的帛書。1946年非法流失至美國。

「子彈庫帛書」分三卷，字數超過900字，是中國發現的首個典籍意義上的古書，價值巨大、無可替代。國家文物局表示，將繼續推動「子彈庫帛書」第一卷《四時令》早日回歸。

美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館館長魯賓遜在交接儀式上說，此次返還是一項深思熟慮的決定，為亞洲藝術博物館開闢新的研究途徑；在過去幾個月中，博物館與中國合作伙伴進行了富有成效的對話，有望面向未來開展合作。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權在視像致辭中指出，帛書回歸後，將在文物原生環境中得到更加全面、系統保護和研究，讓文物價值得到更加準確、完整理解和闡釋。

中國駐美大使謝鋒在致辭中表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨着民族復興而踏上歸途；子彈庫帛書的回歸，是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的又一次成功實踐。（綜合報道）