多次強姦猥褻幼女  3名罪犯被處決 (22:58)

案情指，罪犯趙某2018年4月至2019年3月利用在非法成立的某「成長教育基地」擔任教員的身份，聯同其他多名教員，採用毆打、辱罵、體罰、強迫勞動、關禁閉等方式，對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，並採取脅迫、利誘以及拍攝視頻等手段，多次強姦8名未成年女性學員，其中包括3名幼女。

罪犯王某某2019年9月至2022年5月在某網絡平台上專門以小學、初中女學生為對象，採用冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，通過網絡誘騙、脅迫未成年被害人。王某某共強姦並猥褻9名未成年女性。此外，王某某還猥褻其他10名幼女、1名男童。

罪犯陳某某有強姦罪案底。陳某某2022年1月至4月通過他人介紹，冒充同齡人先後加入20餘個初中學生QQ群、微信群，隨機添加群內女學生為好友，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出實施強姦。此外，陳某某猥褻其他2名幼女，另實施了敲詐勒索犯罪。

相關第一審、第二審人民法院均判處上述三人死刑，最高法院予以核准。最高法刑一庭負責人表示，此次對3名罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院堅決依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告「侵害孩子者，必嚴懲不貸」。要全面加強對未成年人的保護，切實採取有效措施，更好地預防和減少犯罪，從源頭上遏制性侵害未成年人犯罪發生。（新華社）