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劉曉慶被舉報涉偷稅漏稅　上海稅務局調查　劉曉慶：舉報內容不實 (12:00)

74歲的內地著名女星劉曉慶周四（15日）被實名舉報涉偷稅漏稅，涉款高達330萬元人民幣。劉曉慶發聲明稱舉報內容與事實不符，與舉報人不認識，自己是被惡意舉報，願意配合調查。上海市稅務局第四稽查局表示，收到對劉曉慶及相關企業存在涉稅問題的舉報，已受理並啟動調查。

多個內地媒體報道，實名舉報劉曉慶的是來自深圳的王先生。舉報內容顯示，2020年12月15日，劉曉慶珠寶（寧波）有限公司向王先生借款330萬元。到2021年1月31日，劉曉慶通過個人名下小微企業上海弈熙文化傳媒中心，以「形象代言費」名義將該筆借款轉為個人收入，並開具多張增值稅發票，涉嫌避過27%以上的個人所得稅。之後，劉曉慶以0元將其公司34%的股份轉給使用虛假身分證的許可筠開的公司，資金流向存疑。

報道稱，上述小微企業疑是「空殼公司」，涉嫌開出虛假發票逃稅。王先生的律師也表示，小微企業在短時間內開出300多萬元的發票，本身就屬違規行為。

劉曉慶發聲明回應稱，與舉報人王先生不認識，也從無交集，舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報。她又在聲明稱，法院已審理查明她與王先生所說的借款無關，是王先生敗訴後惡意舉報她，強調她的收入與納稅情況均願接受稅務機關核查，稅務機關亦已開展調查相關舉報，她將積極配合。（鳳凰新聞／劉曉慶微博）

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