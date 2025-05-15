楊恒均致信澳洲總理「求救」 (22:37)

綜合德國之聲、法新社等外媒報道，這封信寫於今年1月10日，直到本星期才由媒體公布。楊恒均在信中感激澳洲總理阿爾巴尼斯多次向中國政府關切他的案件及健康狀況，並感謝支持他的人士，「在我蹣跚走過人生最艱難、最黑暗的時候，我感受到你們在我身邊的支持，讓我沉浸於人性的溫暖」。

「淚水模糊了我的視線」，楊在信中寫道，「我知道你和澳洲政府會盡最大努力，讓我回國治療和與家人團聚」。楊恒均的澳洲家人去年表示，在發現他的腎臟上有囊腫後，他們非常擔心他的健康。

報道指出，澳洲外長黃英賢在聲明中形容，她和阿爾巴尼斯都被楊的信件「深深打動」，澳洲政府希望楊恒均能夠返回澳洲，也會繼續替他爭取權益，讓他能獲得適當治療。

中國外交部昨日被問到有關案件時稱，北京全力維護各方合法權利，並敦促澳洲政府尊重中國的司法主權。

60歲的楊恒均原籍中國，自1989年起在香港、華盛頓等地為中國國安部工作過10年，之後辭職並移居澳洲。他於2019年在廣州被捕，2021年5月遭中國法院裁定犯了間諜罪，2024年2月遭判死緩。（綜合報道）