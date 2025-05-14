習近平晤哥倫比亞總統佩特羅、智利總統博里奇 (14:39)

國家主席習近平周三（14日）上午在北京人民大會堂分別會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的哥倫比亞總統佩特羅和智利總統博里奇。習近平強調中拉合作順應世界發展大勢和歷史潮流，符合中國和拉美國家共同利益。中哥兩國元首共同見證簽署《共同推進一帶一路建設的合作規劃》。
習近平在與佩特羅會談時表示，雙方要鞏固政治互信，加強戰略溝通，把牢雙邊關係發展方向。要以哥倫比亞正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作，共同實現綠色低碳轉型。
佩特羅表示，當前，國際局勢複雜多變，個別國家唯利是圖的做法不利於世界，各國應團結應對。哥方願同中方密切配合，捍衛國際公平正義，維護發展中國家共同利益。
習近平會見智利總統博里奇表示，雙方要落實共建「一帶一路」合作規劃，深化農林牧漁、產業投資、基礎設施、綠色礦產等領域合作，培育天文、極地、人工智能、生物醫藥、數字經濟等新增長點。中方支持更多中國企業赴智利投資興業，歡迎更多智利優質產品進入中國市場。
習近平又強調，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義逆流湧動，對國際經貿秩序造成嚴重衝擊。作為多邊主義和自由貿易的堅定維護者，中智要加強多邊協作，捍衛全球南方共同利益。
博里奇表示，各國應堅持自由貿易和互利共贏，貿易不應只服務於一國私利，發動貿易戰沒有出路。智方願同中方一道，堅定捍衛多邊主義和聯合國權威，堅持通過對話解決分歧，共同維護國際公平正義。（新華社）