習近平晤哥倫比亞總統佩特羅、智利總統博里奇 (14:39)

習近平在與佩特羅會談時表示，雙方要鞏固政治互信，加強戰略溝通，把牢雙邊關係發展方向。要以哥倫比亞正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作，共同實現綠色低碳轉型。

佩特羅表示，當前，國際局勢複雜多變，個別國家唯利是圖的做法不利於世界，各國應團結應對。哥方願同中方密切配合，捍衛國際公平正義，維護發展中國家共同利益。

習近平會見智利總統博里奇表示，雙方要落實共建「一帶一路」合作規劃，深化農林牧漁、產業投資、基礎設施、綠色礦產等領域合作，培育天文、極地、人工智能、生物醫藥、數字經濟等新增長點。中方支持更多中國企業赴智利投資興業，歡迎更多智利優質產品進入中國市場。

習近平又強調，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義逆流湧動，對國際經貿秩序造成嚴重衝擊。作為多邊主義和自由貿易的堅定維護者，中智要加強多邊協作，捍衛全球南方共同利益。

博里奇表示，各國應堅持自由貿易和互利共贏，貿易不應只服務於一國私利，發動貿易戰沒有出路。智方願同中方一道，堅定捍衛多邊主義和聯合國權威，堅持通過對話解決分歧，共同維護國際公平正義。（新華社）