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出席中拉論壇  習近平：關稅戰沒贏家 霸凌孤立自身 (14:40)

中國國家主席習近平5月13日強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，「中國同拉美和加勒比國家都是全球南方重要成員，獨立自主是我們的光榮傳統，發展振興是我們的天然權利，公平正義是我們的共同追求。」

中拉論壇（中國－拉美和加勒比國家共同體論壇）第四屆部長級會議開幕式13日上午在國家會議中心舉行，習近平發表主旨講話時表示，當前，世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。他說，中方願同拉方攜手啟動五大工程（團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民心工程），共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平宣布，未來3年，中方將每年邀請300名拉共體（拉美和加勒比國家共同體）成員國政黨幹部來華考察訪問，向拉共體成員國提供3500個政府獎學金名額、1萬個來華培訓名額、500個國際中文教師獎學金名額、300個減貧技術人才培訓名額、1000個「漢語橋」項目來華團組名額，實施300個「小而美」民生項目，支持拉共體成員國開展中文教育，中方將首批向拉美和加勒比地區5個國家實施免簽政策，並適時擴大對地區國家覆蓋範圍。

此外，習近平表示，中方將進口更多拉方優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資，中方將向拉方提供660億元人民幣信貸資金額度支持拉美和加勒比國家發展；繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，深入推進高質量共建「一帶一路」；舉辦中拉文明對話大會，加強災害治理、網絡安全、反恐、反腐敗、禁毒、打擊跨國有組織犯罪等合作。（新華社）

相關字詞﹕中拉論壇 習近平 關稅戰 貿易戰 編輯推介

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