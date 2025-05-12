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紀念「5·12」汶川特大地震17周年   各界民眾前往遺址緬懷逝者 (22:24)

今天（12日），四川省阿壩州汶川縣在漩口中學遺址開展紀念「5·12」汶川特大地震十七周年主題黨日活動，來自汶川縣的幹部群眾代表和全國各地的民眾，向汶川特大地震遇難者同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃、默哀，緬懷那段歷史，收獲精神力量。 

中新社報道，在阿壩州汶川縣映秀鎮漩口中學遺址，來自社會各界的民眾，也自發前來為在「5·12」汶川特大地震中不幸遇難的同胞和在抗震救災中英勇捐軀的英雄悼念、默哀，同時敬獻鮮花祭奠，表達對他們的哀思，並致敬新生。

「5·12」汶川地震又稱「汶川大地震」，發生於北京時間2008年5月12日下午2時28分04秒。震央位於四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮（北緯31.0°、東經103.4°）。據官方數據，地震共計造成69227人遇難、17923人失蹤、374643人不同程度受傷、1993.03萬人失去住所，受災總人口達4625.6萬人。地震造成直接經濟損失8451.4億元人民幣。

「5·12」汶川地震是中華人民共和國成立以來破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震。 2009年3月2日，經國務院批准，自2009年起，每年5月12日為全國防災減災日。 

（綜合報道）

相關字詞﹕汶川 大地震 遇難者 紀念

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