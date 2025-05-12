關稅戰｜中國商務部 : 中美各取消共91%關稅 (16:10)

美國對中國商品仍有30%關稅

據此，美國在4月2日前先就芬太尼問題對中國加徵的20%商品關稅，再加此次保留的10%關稅，美國仍對中國商品加徵30%關稅。

商務部新聞發言人表示，美方承諾取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加徵共計91%的關稅，並修改4月2日第14257號行政令對中國商品加徵的34%對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。

相應地，中方取消對美國商品加徵共計91%的反制關稅；而針對美國對等關稅的34%反制關稅，亦相應暫停其中24%的關稅90天，剩餘10%的關稅予以保留。中方還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。

商務部新聞發言人表示，美方今年4月起輪番升級關稅措施，將對華「對等關稅」稅率從第一輪的34%，先後提升至84%及125%。美國高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。本次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

發言人表示，減緩關稅措施符合中美兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國和世界共同利益。中方希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。（商務部網站）