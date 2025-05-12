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關稅戰｜中美經貿會談聯合聲明：雙方大幅暫緩關稅　互相保留加徵10%關稅 (15:20)

新華社報道，中美今日（12日）發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，指出中美雙方將在5月14日前暫緩向對方加徵的部分關稅，同樣將其中24%關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留加徵剩餘10%的關稅。雙方亦取消其後根據各自的行政令及反制措施加徵的關稅。【相關報道：中美各取消共91%關稅一文睇中美關稅變化時序

聯合聲明全文如下：

中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題，本着相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作，雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下措施：

美國將（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留依該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。（新華社）

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