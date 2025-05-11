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中標價85萬元人民幣　網購價300元　高校防火牆設備中標價惹議 (16:00)

重慶三峽學院上周五（9日）發布防火牆及DNS設備採購中標（成交）結果公告，中標價85萬元人民幣（約92萬港元）。有網友指出，該款設備網購平台僅售不到300元人民幣（約326港元）。

中國政府採購網的《重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購牆CQS25A00331）中標（成交）結果公告》顯示，重慶三峽學院通過競爭性談判方式招標，招標的標的為：名稱「出口防火牆」、品牌「普聯」、規格型號「TL-R473G」、單價75萬元人民幣（約81萬港元）。中標供應商為「豐都縣洪正商貿有限公司」，中標價格85萬元人民幣。

其他兩家參與競標的公司分別為「中國移動通信集團重慶有限公司」報價88.7萬元人民幣（約96.3萬港元）、「重慶昌隆集實業有限公司」報價89.998萬元人民幣（約97.7萬港元）。

有網友查詢網購平台，TP_LINK普聯京東自營店對「企業級千兆有線路由器 防火牆/VPN 普聯TL-R473G」的報價僅為279元人民幣（約303港元）。該網友質疑，「招標信息顯示採購一台設備是不是有問題？不到300元人民幣的設備會以85萬元人民幣中標？」還有網友稱「以300元人民幣每台計算，85萬元人民幣可以買2800多台」。

重慶三峽學院辦公室工作人員表示，已關注到這件事，正在著手解決，招標中心正在處理此事。該校工作人員隨後補充稱，「今天上午，領導會開會研究這件事」。此事現在還沒定論，可以關注學校的相關消息。（華商報）

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