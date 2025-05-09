中俄戰略穩定聯合聲明：AUKUS挑起地區軍備競賽 (01:31)

與此同時，軍事設施和先進攻擊性、防禦性武器的前沿部署不斷增強，在加強反導攔截能力的同時，還可用來執行戰略任務特別是「斬首行動」，這一動向引發嚴重關切。

某些核武器國家在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動令人關切。相關導彈飛行時間短、覆蓋面廣，且針對其他核武器國家境內目標。與此同時，某些軍事聯盟和同盟內的核武器國家以及非核武器國家以尋求「深度精確打擊」、「殺傷鏈」、「提升反擊能力」等為藉口，加速研發、採購、部署遠程導彈及類似系統。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責。

雙方堅信，針對危機和衝突採取預防性措施理應優先於「管控」對抗及對抗升級。只有消除某些核武器國家對其他核武器國家核心安全利益的侵害，核武器國家降低戰略風險的共同努力才能夠持久和真正有效。

雙方指出，美國、英國、澳洲通過三邊安全伙伴關係（AUKUS），企圖將兩個核武器國家用於保障其核力量的軍事設施建立在一個《南太平洋無核區條約》締約國境內，破壞了地區戰略穩定，並挑起地區軍備競賽。