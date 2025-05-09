中俄戰略穩定聯合聲明：AUKUS挑起地區軍備競賽 (01:31)

國家主席習近平國事訪問俄羅斯期間，兩國5月8日發布《中俄關於全球戰略穩定的聯合聲明》，指出某些核武器國家在其他核武器國家周邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力，進行武力施壓，或實施威脅他國核心安全利益的敵對行為，成為最亟待消除的戰略風險之一。
與此同時，軍事設施和先進攻擊性、防禦性武器的前沿部署不斷增強，在加強反導攔截能力的同時，還可用來執行戰略任務特別是「斬首行動」，這一動向引發嚴重關切。
某些核武器國家在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動令人關切。相關導彈飛行時間短、覆蓋面廣，且針對其他核武器國家境內目標。與此同時，某些軍事聯盟和同盟內的核武器國家以及非核武器國家以尋求「深度精確打擊」、「殺傷鏈」、「提升反擊能力」等為藉口，加速研發、採購、部署遠程導彈及類似系統。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責。
雙方堅信，針對危機和衝突採取預防性措施理應優先於「管控」對抗及對抗升級。只有消除某些核武器國家對其他核武器國家核心安全利益的侵害，核武器國家降低戰略風險的共同努力才能夠持久和真正有效。
雙方指出，美國、英國、澳洲通過三邊安全伙伴關係（AUKUS），企圖將兩個核武器國家用於保障其核力量的軍事設施建立在一個《南太平洋無核區條約》締約國境內，破壞了地區戰略穩定，並挑起地區軍備競賽。