與普京共見記者  習近平：中俄要做國際秩序的捍衛者 (21:14)

「80年前，面對軍國主義和納粹主義的魔爪，中俄兩國軍民同仇敵愾、並肩作戰，書寫了波瀾壯闊、可歌可泣的歷史篇章。」習近平稱，中俄雙方要深化政治互信，密切戰略協作，推動雙邊關係邁向更加成熟和堅韌的明天。同時，中俄要繼續深化各領域務實合作，夯實全面戰略協作的物質基礎；要繼續堅定站在一起，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序；要加強在多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，引領全球治理正確方向。

習近平指出，他與普京共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》，見證兩國有關部門交換多份合作文本，為中俄關係發展注入新的動能。當天中午，普京為習近平舉行歡迎宴會。

5月8日上午在與普京會談中，習近平稱，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

普京表示，俄中關係建立在相互平等、相互尊重基礎上，不針對第三方，不受一時一事影響；加徵高關稅違背常理，也不合法，只會反噬自身；雙方要共同反對單邊主義，反對濫施制裁，反對集團對抗，維護國際社會共同利益。（新華社）