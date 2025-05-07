習近平：共同抵制破壞中俄友誼圖謀　俄外交部：兩國伙伴關係不斷加強 (14:02)

習近平在文章中指出，中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。

另外，俄外交部表示，俄中伙伴關係不僅具有獨特性和全面性，而且還在不斷加強，盡管有不懷好意者試圖在兩國關係中打楔子，習近平在偉大衛國戰爭勝利80周年紀念之際訪問俄羅斯就是證明。

俄外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃稱，俄中戰略伙伴關係具有真正的全面性，不斷充實新的建設性內容，符合兩國人民的根本國家利益，得到兩國人民的全力支持，「國際形勢動盪不安，外部不懷好意者試圖挑撥我們永恒的友誼和睦鄰友好關係，但在兩國領導人的引領下，莫斯科和北京之間的全面合作將繼續長期穩步加強」。（央視新聞／俄羅斯衛星通訊社）