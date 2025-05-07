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習近平：共同抵制破壞中俄友誼圖謀　俄外交部：兩國伙伴關係不斷加強 (14:02)

國家主席習近平今（7日）在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典之際，在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑　共創未來》的署名文章，表示中國和俄羅斯都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量。

習近平在文章中指出，中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。

另外，俄外交部表示，俄中伙伴關係不僅具有獨特性和全面性，而且還在不斷加強，盡管有不懷好意者試圖在兩國關係中打楔子，習近平在偉大衛國戰爭勝利80周年紀念之際訪問俄羅斯就是證明。

俄外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃稱，俄中戰略伙伴關係具有真正的全面性，不斷充實新的建設性內容，符合兩國人民的根本國家利益，得到兩國人民的全力支持，「國際形勢動盪不安，外部不懷好意者試圖挑撥我們永恒的友誼和睦鄰友好關係，但在兩國領導人的引領下，莫斯科和北京之間的全面合作將繼續長期穩步加強」。（央視新聞／俄羅斯衛星通訊社）

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