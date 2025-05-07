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國家體育總局原局長苟仲文　涉受賄濫用職權被公訴 (13:43)

中國官方今日（7日）通報，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文涉嫌受賄、濫用職權一案進展。經最高檢察院指定，江蘇省鹽城市人民檢察院近日已向鹽城市中級法院提起公訴。

檢察機關起訴書指控稱，被告人苟仲文利用擔任北京市政府副市長，北京市委常委，北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；苟仲文身為國家機關工作人員，濫用職權，致使公共財產、國家利益遭受重大損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，苟仲文生於1957年6月，甘肅鎮原人。2024年5月，官方通報其被查。同年12月，中央紀委國家監委通報其被開除黨籍和公職。他被指公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

在黨紀政務處分通報中，苟仲文還被指「嚴重破壞體育系統的政治生態」、「在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件」、「隨意決策，濫用職權」等。

在官方通報苟仲文被開除黨籍和公職後，國家體育總局黨組召開會議。會議要求體育總局系統各級黨組織「深刻汲取苟仲文嚴重違紀違法案件教訓」，縱深推進全面從嚴治黨，持續淨化體育領域政治生態。（中新社）

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