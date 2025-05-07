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關稅戰｜商務部：中方決定同意與美方接觸 (09:18)

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，其間與美國財政部長貝森特舉行會談。商務部指出，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。

商務部表示，美方高層近期不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

商務部又表示，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

商務部指出，注意到一些經濟體也正在與美方進行談判。商務部強調，無論國際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移與世界各國共享發展機遇。中方願與各方一道，不斷深化互利合作，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的經濟全球化。（澎拜新聞）

相關字詞﹕商務部 何立峰 貝森特 中美角力 關稅戰 編輯推介

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