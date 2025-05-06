莫言在線打假言　回應網傳「莫言金句」：不是我說的 (14:55)

網傳莫言曾說「最討厭正月裏走親戚，你拿兩樣破東西來我家了，我忙碌半天然後做一桌子菜給你，陪着假笑聊着家常。」莫言解釋說：「30多年前，我確實寫過一篇《過去的年》的文章，文中講述了我童年時的過年習俗，但沒提到正月裏走親戚的事。」他稱其實自己很喜歡正月裏走親戚，一是可以到親戚村子裏看看風景，二是可以吃好的。

對於網傳莫言說「無論山有多高都有鳥飛過去，無論網有多密都有魚鑽過去。真正的強大不是對抗，而是允許一切發生。」莫言回應：「這也不是我說的，但我說過類似的話。多年前，我給一個溫州籍旅外作家的小說寫過序言，其中有兩句話：『世界上有鳥兒飛不到的地方，但似乎沒有溫州人到不了的地方。』」又稱後來聽說，這兩句話讓溫州人感到很受用。

至於「不要去碰一個已婚的女人，她是另一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是另一個女人的餘生。不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。」莫言說，「這些話，還有許多類似的話，『雞湯語』或『仙方句』，都不是我說的。」

有網友提問莫言是否說過「你若安好便是晴天霹靂。」莫言說，「不是我說的。有點像前幾天有個北師大的學生對我說：天才是一種詛咒。」另外「我不夠成熟，不夠圓滑，不夠老練。沒關係，我只不過是一個晚熟的人。」莫言亦說，「這些話都很好，但我不能掠美啊。」（莫言微信公眾號）