明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

莫言在線打假言　回應網傳「莫言金句」：不是我說的 (14:55)

內地社交媒體經常會轉載諾貝爾文學獎得獎作家莫言的所謂「金句」，莫言周一（5日）在其微信公眾號發文，在線逐條打假「莫言金句」，稱「這些話確實不是我說的。」他並解釋相關傳言的來龍去脈。

網傳莫言曾說「最討厭正月裏走親戚，你拿兩樣破東西來我家了，我忙碌半天然後做一桌子菜給你，陪着假笑聊着家常。」莫言解釋說：「30多年前，我確實寫過一篇《過去的年》的文章，文中講述了我童年時的過年習俗，但沒提到正月裏走親戚的事。」他稱其實自己很喜歡正月裏走親戚，一是可以到親戚村子裏看看風景，二是可以吃好的。

對於網傳莫言說「無論山有多高都有鳥飛過去，無論網有多密都有魚鑽過去。真正的強大不是對抗，而是允許一切發生。」莫言回應：「這也不是我說的，但我說過類似的話。多年前，我給一個溫州籍旅外作家的小說寫過序言，其中有兩句話：『世界上有鳥兒飛不到的地方，但似乎沒有溫州人到不了的地方。』」又稱後來聽說，這兩句話讓溫州人感到很受用。

至於「不要去碰一個已婚的女人，她是另一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是另一個女人的餘生。不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。」莫言說，「這些話，還有許多類似的話，『雞湯語』或『仙方句』，都不是我說的。」

有網友提問莫言是否說過「你若安好便是晴天霹靂。」莫言說，「不是我說的。有點像前幾天有個北師大的學生對我說：天才是一種詛咒。」另外「我不夠成熟，不夠圓滑，不夠老練。沒關係，我只不過是一個晚熟的人。」莫言亦說，「這些話都很好，但我不能掠美啊。」（莫言微信公眾號）

相關字詞﹕莫言 文學 編輯推介

上 / 下一篇新聞