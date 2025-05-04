習近平對貴州黔西市遊船傾覆事故作出指示  3死60送醫另有14人正在搜救  (23:35)

習近平強調，近期，有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痹思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力以赴搜救失聯人員、救治受傷人員，切實做好家屬安撫、善後處置和事故調查處理等工作。「五一」假期接近尾聲，要進一步督促指導各地各有關方面狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，突出重點場所、重點領域，全面排查消除風險隱患，堅決防範遏制各類重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。貴州省委、省政府主要負責人已在現場指揮應急處置工作，貴州省、畢節市全力做好現場搜救、傷員救治等工作。目前，有關工作正在進行中。

（新華社）