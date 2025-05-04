中國啟動海洋伏季休漁專項執法行動 (16:33)

農業農村部、公安部、中國海警局近日印發關於開展2025年海洋伏季休漁專項執法行動的通知，對嚴查漁港碼頭、嚴抓海上執法、嚴管專項捕撈、嚴控重點海域、嚴防重點對象、嚴懲涉漁犯罪等重點任務進行了部署。

具體包括：嚴格執行漁船船籍港休漁、定人聯船、定期點驗、進出港報告等制度，切實做到「船回港、人上岸、網入庫」；合理部署執法力量，把日常巡查、交叉檢查、突擊抽查、區域聯查有機融合，構建全時段、全海域、全鏈條漁業執法體系；加強專項捕撈漁船船位動態監控、漁獲物定點上岸、捕撈限額、漁政船伴航執法等制度落實，強化全時管控、全域覆蓋、全環節監管；加強對長江口禁捕水域和機動漁船底拖網禁漁區線附近海域等違法行為高發、舉報線索集中海域管控，利用漁船船位動態監控系統、小目標雷達等設備，精準布控、高效打擊；聚焦異地休漁漁船、捕撈輔助船、生態環境（漁業資源）監測調查船等重點涉漁船舶，加強對違法違規行為易發多發對象的監管等。

通知要求，各級漁業漁政、公安、海警部門要深化海上綜合治理，建立健全執法協作配合機制，發揮伏季休漁執法監管整體合力。用好漁政海警執法協作、省際間漁政執法共管協作等機制，共同打擊伏季休漁期間各類涉漁違法犯罪行為。

（新華社）