台灣統派「百歲將軍」許歷農逝世　享年107歲 (13:39)

人稱「許老爹」的許歷農1919年4月4日在安徽省貴池縣出生，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委，人生上半場是「軍人」，後半場則是「政治人物」。

許歷農退伍後，曾任國民黨中央常務委員，1993年因反對時任領導人李登輝兼任國民黨主席憤而退黨，與趙少康、郁慕明、王建煊等人籌組新黨，曾代表新黨當選第二屆國大代表。

許歷農因為身體硬朗長壽，被稱為「百歲將軍」。1937年盧溝橋事變爆發後投身軍旅，歷經抗日剿共、八二三砲戰。許歷農曾回憶，他在金門擔任上校團長時，駐地金東鵲山，正是砲戰期間大金門落彈最多的地方，他冒着猛烈砲火完成蚵殼墩八吋大砲陣地工程，壓制解放軍攻勢。

許歷農2005年接受中央電視台訪問，曾表態支持前領導人鄧小平提出的「有中國特色的社會主義」，此後創立「中山黃埔兩岸情」論壇、並與多個政黨社團組成「促進中華民族和平統一政治團體聯合會議」。

許歷農2014年在中國人民大會堂會見中共中央總書記習近平，表達希望看到中國統一的想法。2017年他進一步發表公開信聲稱，中國已經不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國，中國思想和作為，完全符合正常國家發展原則，對兩岸亦屬有利，因此當年「反共」的理由早不復存在，現在他要「促統」。（中央社）