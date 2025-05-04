全紅嬋獲「獎勵」地皮建獨立屋 (02:27)

邁合村全家新房施工地盤位於鄉道附近，離全爺爺家在村中心的房子不遠，工地用鐵皮圍蔽，已有打樁機、挖掘機進駐。施工方負責人表示，5月3日上午，新房正式開工，4日早上開始打樁建設，佔地面積120平方米（近1300呎），將建設成兩層半的「農村別墅」，預計工期在一年左右。

全紅嬋父母、兄長等人平時都住在山上的果園，此前全紅嬋一家在邁合村亮相時的房子，是其大伯的家。

對於全紅嬋家人終於有自己宅基地房屋，網民都表示祝賀。不過，對於村幹部所稱宅基地是「獎勵」全紅嬋的說法，不少網名不以為然，因為宅基地是依法分配給農村村民。

根據《土地管理法》，農村村民住宅用地由鄉鎮政府審核批准，而農村宅基地的分配原則，是嚴格貫徹「一戶一宅」的法律規定，農村村民一戶只能擁有一處宅基地，面積標準則按照《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》執行，即平原地區和城市郊區每戶不超過80平方米，丘陵地區每戶不超過120平方米，山區每戶不超過150平方米。宅基地地上房屋層高和建築面積標準由各縣級政府作出限定。

至於邁合村所在處於何種地形？是否城郊？目前未有公開資料。麻章區政府網站介紹，「麻章區地形以火山形成的台地為主，地勢比較平緩」。（綜合報道）