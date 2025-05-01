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美籍華裔商人捲24年前舊案判刑5年 (17:54)

美籍華裔商人李增卯4月23日在中國被以故意傷害、尋釁滋事罪名判處有期徒刑5年，罪名與2001年一宗刑事案件有關。家屬敦促中國當局以人道主義保外就醫的方式釋放李增卯，稱他因為中風已住院10天，他的律師已提出上訴。

《紐約時報》指出，沒有迹象表明此案與中美兩國緊張關係有關，但該案可能會成為又一個製造摩擦的事由。

判決書指出，現年61歲的李增卯在2000年和2001年參與了三起口角，其中一宗發生在2001年3月，源於商業糾紛，地點是李增卯的家鄉河北保定。起訴書稱，李增卯開車將三人帶到爭執地點，後者從李增卯汽車後備箱取出刀具與另一群人打鬥，對方的一名男子被刺身亡，然後李增卯駕車帶同伴離去。

同車三人均已獲刑。李增卯沒有下車參與鬥毆。警方在鬥毆事件後拘留了李增卯，但後來批准他「取保候審」，大約一個月後，李增卯飛往美國。

上周法院指李增卯棄保潛逃，但李妻說丈夫不知道有任何旅行限制，他在2004年或2005年左右開始，幾乎每個月都要去中國，為家得寶進行燈具批發，沒有出現任何問題，去年4月在河北的酒店電梯間裏突然被捕。

《紐約時報》介紹，在美國，類似情況下，駕駛汽車逃跑的人可被指控犯有謀殺罪，並可被判處幾年到終身監禁。

法官指5年徒刑的判決較輕，因為李增卯是暴力事件的從犯，而不是直接參与者。李增卯妻子認為5年時間太長了。

李增卯在案發時持有美國綠卡，並於2002年成為美國公民。他的妻子說，不知道為什麼李增卯會成為目標。

中國外交部發言人郭嘉昆4月30日回應稱「不了解」該案情況，重申中國是法治國家，中國司法機關嚴格依法辦案。（綜合報道）

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