中國固體火箭發動機領域傑出專家趙殿禮逝世 享年92歲 (15:31)

趙殿禮1933年出生於江蘇省泰興縣，1956年至1962年在蘇聯列寧格勒軍事機械學院就讀，同年分配到國防部五院固體火箭發動機所參加工作，1965年到內蒙古，2002年光榮退休。他先後任41所技術員、組長、研究室副主任、主任、總工程師，六院科技委副主任、高級顧問，曾獲國家科技進步一等獎，6次獲得國防科技進步獎，兩次榮立個人一等功，多次榮獲優秀共產黨員、先進生產者、突出貢獻專家等榮譽稱號。

趙殿禮長期致力於中國固體動力技術研究，先後主持多個國家重點型號用固體火箭發動機的研制、生產、試驗工作，解決了一系列重大技術難題，推動中國多型重點固體動力產品立項研製，是中國航天固體動力技術領域的主要開拓者和固體火箭發動機由夢想變為現實的突出貢獻者之一，為中國航天事業、國防裝備事業發展和航天科技人才培養作出了重要貢獻。

（澎湃新聞）