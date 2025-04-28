網絡熱話 | 京城醫師出軌被停職兼踢出黨  妻舉報信曝醫療系統弊端 (17:57)

事件成為內地互聯網熱話，肖飛本人雖然承認私生活有問題，但否認外界對其醫德的質疑，不服院方短時間就決定對其重罰。

谷瀟雅在舉報信中指控，2024年7月5日，肖飛與其情人之一、規培（規範化培訓）住院董姓女醫師一起參與手術，期間董女的操作被巡迴護士斥責；肖飛對該護士「大吼大叫」，將已經麻醉的病人留在手術枱上，帶著董女離開手術室40分鐘後才返回。肖飛否認瀆職，自稱和該護士此前就有過爭執，當時爆發激烈爭吵讓他感覺不適，於是在確保病人安全的情況下離開手術室要求更換護士、調整狀態後繼續手術。

董女的教育背景引發關注。據北京大學協和醫學院官網文章，董2023年畢業於首届「4+4」培養模式改革試點班，此前本科就讀於哥倫比亞大學經濟學專業。

協和醫學院「4+4」是指非醫學專業的本科畢業生，接受4年教育後可獲醫學博士學位。網民質疑，董女僅凴幾年網課學習加一年實習就有資格上手術枱；一般醫學生在真正行醫之前必須先接受多年的學習和培訓。

根據谷瀟雅的舉報，按照規培制度，董女去年本應調動其他科室輪換，肖飛聯繫對方科室希望將董女留在胸外科遭拒，之後董女「疏通關係」達到目的。網傳消息稱，董女的父母是體制內高級幹部，請到本身是中國工程院院士的協和醫院教授出面干預。

谷瀟雅表示，因為肖飛提出訴訟離婚爭奪撫養權和財產，才將家醜公諸於世。

院方暫未披露對董女，以及另一名被指控是肖飛情人的胸外科護士長石某的處理。（經濟觀察報、極目新聞）