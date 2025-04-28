中國首名女副總理吳桂賢逝世　享年87歲 (15:23)

訃告稱，吳桂賢作為深圳市振興陝西促進會的開創者，以非凡的遠見卓識和堅定的信念，帶領促進會扎根鵬城，心系三秦。任職期間，她以推動陝西經濟發展、促進深陜兩地交流合作為己任，積極搭建溝通橋樑，整合多方資源，為陝西招商引資、文化推廣、人才交流等領域傾注了大量心血，為促進會的長遠發展奠定了堅實基礎，更為深陜兩地協同發展作出了不可磨滅的貢獻 。

吳桂賢原為陝西咸陽國棉一廠的紡織女工，憑住驚人的勤奮，讓她在1958年創造出「萬錠不斷頭」的全國紀錄。她帶領「趙夢桃小組」，將接頭速度從每分鐘40次提升到60次，並用自製的竹片代替進口鋼片節約外匯，在車間角落開辟「流動課堂」傳授技術。

1964年，吳桂賢作為紡織工人的代表參加國慶觀禮，第一次見到時任領袖毛澤東。1969年，吳桂賢作為「老中青」三結合的青年幹部，在中共九大當選為中央委員。1970年，她被任命為西北國棉一廠黨委副書記，次年又當選中共陝西省委委員、省委副書記。1973年，在中共十大再次被選為中央委員和政治局候補委員。

1975年初，毛澤東提出要從工農兵中選拔幹部。當時需要從工人中選拔一名女性副總理。周恩來提出由吳桂賢擔任。1977年9月，她向中央申請辭去副總理的職務，要求回陝西基層工作獲中央同意。吳桂賢悄然回到咸陽國棉一廠。1998年，60歲的吳桂賢退休，享受正廳級待遇。（「深圳市振興陝西促進會」公眾號）