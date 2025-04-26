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全國對外友協訪美  出席習訪艾奧瓦州40周年紀念活動 (02:16)

中國人民對外友好協會（簡稱「全國對外友協」）會長楊萬明率團於4月20日至25日訪問美國俄亥俄州克利夫蘭市、賓夕法尼亞州匹茲堡市、艾奧瓦州得梅因市，出席「習近平主席首次訪問艾奧瓦州40周年」紀念活動，與有關州市政府、議會、工商界、基金會、文化藝術機構、大學等各界人士進行廣泛交流。

新華社報道，各方表示，貿易戰、關稅戰不可持續，沒有出路；中美應做合作伙伴，而不是競爭對手，對話合作是唯一正確選擇；在當前中美關係遭遇困難的情況下，應堅持密切民間友好，加強地方合作和青少年交流，增進相互理解，擴大合作共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

由美國艾奧瓦州友好委員會主辦的「習近平主席首次訪問艾奧瓦州40周年」紀念活動24日在得梅因市舉行。除了中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣政府代表亦應邀出席。新華社報道，習近平在艾奧瓦州的老朋友及各界友好人士約150人出席活動。活動現場氛圍熱烈友好。

現年61歲的楊萬明是資深外交官，曾任中國駐智利大使、駐阿根廷大使、駐巴西大使，2022至2023年擔任國務院港澳辦副主任，之後改任現職。（綜合報道）

相關字詞﹕中國人民對外友好協會 楊萬明 習近平 艾奧瓦州 編輯推介

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