全國對外友協訪美  出席習訪艾奧瓦州40周年紀念活動 (02:16)

新華社報道，各方表示，貿易戰、關稅戰不可持續，沒有出路；中美應做合作伙伴，而不是競爭對手，對話合作是唯一正確選擇；在當前中美關係遭遇困難的情況下，應堅持密切民間友好，加強地方合作和青少年交流，增進相互理解，擴大合作共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

由美國艾奧瓦州友好委員會主辦的「習近平主席首次訪問艾奧瓦州40周年」紀念活動24日在得梅因市舉行。除了中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣政府代表亦應邀出席。新華社報道，習近平在艾奧瓦州的老朋友及各界友好人士約150人出席活動。活動現場氛圍熱烈友好。

現年61歲的楊萬明是資深外交官，曾任中國駐智利大使、駐阿根廷大使、駐巴西大使，2022至2023年擔任國務院港澳辦副主任，之後改任現職。（綜合報道）